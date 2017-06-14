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КНДР потребовала от Сеула сделать выбор между независимостью и союзом с США

Международная панорама
14 июня, 8:40 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Представитель Комитета КНДР в защиту мира призвал Сеул отказаться от политики конфронтации с соотечественниками на Севере в интересах улучшения межкорейских отношений

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ПХЕНЬЯН, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Выбор между независимым развитием и альянсом с Соединенными Штатами следует сделать властям Южной Кореи. С таким заявлением выступил представитель Комитета КНДР в защиту мира по случаю предстоящей в четверг 17-й годовщины подписания совместной декларации Севера и Юга.

Он призвал Сеул отказаться от политики конфронтации с соотечественниками на Севере в интересах улучшения межкорейских отношений. В Пхеньяне, судя по заявлению, считают "нелепой" позицию южнокорейского "режима, который одновременно выступает как за налаживание диалога с КНДР, так и за усиление давления и ужесточение санкций в отношении Пхеньяна" из-за его ракетно-ядерной программы.

Представитель комитета отметил "резкий рост эскалации напряженности на Корейском полуострове".

В такой взрывоопасной ситуации, на его взгляд, Сеулу "не нужно поднимать вопрос о ядерных силах сдерживания КНДР, которые гарантируют обеспечение мира в этом регионе, а (нужно) предпринять решительные шаги для прекращения агрессивных действий США".

КНДР и Южная Корея разработали две совместные декларации. Первая из них была подписана 15 июня 2000 года во время визита в Пхеньян Ким Дэ Чжуна, занимавшего в то время пост президента Республики Корея, который встретился с Ким Чен Иром. В КНДР считают этот документ "исторической вехой на пути достижения объединения родины в интересах перемен в судьбе всего корейского народа".

4 октября 2007 года на состоявшейся в Пхеньяне церемонии Ким Чен Ир и президент Южной Кореи Но Му Хён подписали состоящую из восьми пунктов "Декларацию о мире и совместном процветании". Этот документ подвел итоги межкорейского саммита 2007 года. В нем содержался призыв к обеспечению мира между двумя Кореями, совместному процветанию и прекращению враждебности в военной сфере.

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