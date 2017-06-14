Президенты Южной Кореи и США проведут переговоры в Вашингтоне 29-30 июня

Канаева: турнир по художественной гимнастике на Спартакиаде прошел на хорошем уровнеСпорт 14 июня, 9:58
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозойОбщество 14 июня, 9:49
Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули "Рубин"Спорт 14 июня, 9:46
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июняПроисшествия 14 июня, 9:36
В Японии создадут конкурента американской GPSЭкономика и бизнес 14 июня, 9:11
Ансамбль Моисеева и оркестр пианистов выступят для гостей Кубка конфедераций в КазаниСпорт 14 июня, 8:58
Ученые спрогнозировали победу Португалии на Кубке конфедерацийСпорт 14 июня, 8:55
Выборы мэра Омска перенесены на ноябрь 2017 годаСибирь 14 июня, 8:49
В Подмосковье обезврежен мужчина, открывший стрельбу из окна квартирыПроисшествия 14 июня, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 14 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Встреча президентов Республики Корея и США состоится 29-30 июня в Вашингтоне. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.
"Ожидается, что президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудят вопросы укрепления южнокорейско-американского союза и сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы", - отмечается в сообщении.
По данным администрации, в повестку также войдут "вопросы сохранения мира на Корейском полуострове и развития двустороннего экономического сотрудничества".
Южнокорейский лидер планирует встретиться с конгрессменами, представителями научных и финансовых кругов, высокопоставленными представителями американского правительства, в том числе с вице-президентом Майклом Пенсом.
Это будет первая встреча Трампа и Мун Чжэ Ина, который был избран президентом Республики Корея 9 мая текущего года.