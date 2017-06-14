Президенты Южной Кореи и США проведут переговоры в Вашингтоне 29-30 июня

СЕУЛ, 14 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Встреча президентов Республики Корея и США состоится 29-30 июня в Вашингтоне. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Ожидается, что президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудят вопросы укрепления южнокорейско-американского союза и сотрудничества в решении северокорейской ядерной проблемы", - отмечается в сообщении.

По данным администрации, в повестку также войдут "вопросы сохранения мира на Корейском полуострове и развития двустороннего экономического сотрудничества".

Южнокорейский лидер планирует встретиться с конгрессменами, представителями научных и финансовых кругов, высокопоставленными представителями американского правительства, в том числе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Это будет первая встреча Трампа и Мун Чжэ Ина, который был избран президентом Республики Корея 9 мая текущего года.