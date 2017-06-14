Правительство Австралии согласилось выплатить компенсацию беженцам на острове Манус

СИДНЕЙ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии и адвокаты нелегальных мигрантов, находившихся в центре для беженцев на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) в период с 2012 по 2016 год, сумели добиться досудебного урегулирования своих разногласий. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, отметив, что стороны достигли договоренности за несколько часов до начала судебного процесса в Мельбурне.

Адвокаты юридической фирмы Slater and Gordon, представляющей интересы свыше 1900 мигрантов, утверждали, что их клиентам "был причинен значительный физический и психологический ущерб". Юристы правительства эти утверждения категорически опровергали. Тем не менее правительство в самый последний момент решило не доводить дело до суда и согласилось выплатить компенсацию.

Вопрос о сумме компенсационных выплат должен быть окончательно согласован в суде, но адвокаты Slater and Gordon уже сообщили, что общая сумма компенсационных выплат, вероятно, составит около 70 млн долларов (около 52 млн долларов США) и что правительство согласилось также покрыть все процедурные издержки (около 20 млн долларов). Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон эти оценки адвокатов косвенно подтвердил. "Австралийские налогоплательщики заплатили уже 13,7 млрд долларов за то, чтобы страна вернула контроль за своими границами, утраченный при правительствах лейбористов, - заявил министр. - Сегодня мы добавили к этой сумме еще один чек на сумму 90 миллионов".

По словам Даттона, согласие правительства выплатить беженцам компенсацию не означает признания состоятельности обвинений в антигуманных условиях их содержания на острове Манус. "По нашим оценкам, судебный процесс мог затянуться на полгода, только юридические издержки исчислялись бы десятками миллионов долларов, подчеркнул министр. - С учетом этого фактора, а также неопределенности с окончательным вердиктом, мы сочли, что с точки зрения австралийских налогоплательщиков будет разумным пойти на данное урегулирование".

Власти Папуа-Новой Гвинеи планируют закрыть лагерь на Манусе в конце октября. Глава австралийского миграционного ведомства неоднократно заявлял, что никто из живущих в нем мигрантов не будет допущен на территорию его страны. Ожидается, что часть беженцев с Мануса примет крошечное островное государство Науру, где Австралия создала аналогичный центр для нелегальных мигрантов, другая часть, вероятно, будет переселена в Соединенные Штаты в рамках заключенного в прошлом году Канберрой и Вашингтоном соглашения. Пришедший к власти в начале нынешнего года президент Дональд Трамп подверг это соглашение резкой критике, но согласился его выполнять.

Большинство жителей созданных Австралией на острове Манус и Науру центров для беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и утверждают, что у себя на родине они подвергались преследованиям.