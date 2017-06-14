Китай расценивает визит Денниса Родмана в Пхеньян как позитивное событие

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ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти считают, что приезд американского баскетболиста Денниса Родмана в КНДР является позитивным событием. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мне кажется, что в принципе это свидетельствует о наличии положительных тенденций. Я все же считаю, что это позитивное событие", - отметил дипломат.
По его словам, Пекин одобряет действия Вашингтона и Пхеньяна, которые бы способствовали нормализации ситуации на Корейском полуострове. "Китай выступает за усиление взаимопонимания, за оперативные совместные действия, направленные на разрешение существующей проблемы", - добавил Лу Кан.
Во вторник Родман в пятый раз с 2013 года прибыл в Пхеньян. В аэропорту он не ответил на вопросы иностранных журналистов, которые интересовались, привез ли он какое-либо послание от президента США Дональда Трампа.
О цели поездки и сроках пребывания в КНДР баскетболиста ничего не сообщается. В предыдущий раз Родман приезжал в КНДР в январе 2014 года. Тогда по его инициативе в пхеньянском Дворце спорта состоялся товарищеский матч ветеранов НБА с северокорейской сборной. Баскетболист привез в Пхеньян таких игроков как Кенни Андерсон, Клиффорд Робинсон, Вин Бейкер, Крейг Ходжес, Даг Кристи и Чарльз Смит. В кратком выступлении Родман тогда отметил, что Ким Чен Ын - "настоящий лидер, проявляющий заботу о народе, который его любит".