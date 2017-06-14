Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай расценивает визит Денниса Родмана в Пхеньян как позитивное событие

Международная панорама
14 июня, 11:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Американский баскетболист Деннис Родман прибыл в Пхеньян в пятый раз с 2013 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти считают, что приезд американского баскетболиста Денниса Родмана в КНДР является позитивным событием. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мне кажется, что в принципе это свидетельствует о наличии положительных тенденций. Я все же считаю, что это позитивное событие", - отметил дипломат.

По его словам, Пекин одобряет действия Вашингтона и Пхеньяна, которые бы способствовали нормализации ситуации на Корейском полуострове. "Китай выступает за усиление взаимопонимания, за оперативные совместные действия, направленные на разрешение существующей проблемы", - добавил Лу Кан.

Во вторник Родман в пятый раз с 2013 года прибыл в Пхеньян. В аэропорту он не ответил на вопросы иностранных журналистов, которые интересовались, привез ли он какое-либо послание от президента США Дональда Трампа.

О цели поездки и сроках пребывания в КНДР баскетболиста ничего не сообщается. В предыдущий раз Родман приезжал в КНДР в январе 2014 года. Тогда по его инициативе в пхеньянском Дворце спорта состоялся товарищеский матч ветеранов НБА с северокорейской сборной. Баскетболист привез в Пхеньян таких игроков как Кенни Андерсон, Клиффорд Робинсон, Вин Бейкер, Крейг Ходжес, Даг Кристи и Чарльз Смит. В кратком выступлении Родман тогда отметил, что Ким Чен Ын - "настоящий лидер, проявляющий заботу о народе, который его любит".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама