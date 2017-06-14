Сын основателя Сингапура хочет покинуть страну вместе с семьей

СИНГАПУР, 14 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Младший сын основателя современного Сингапура Ли Куан Ю - Ли Сянь Ян сообщил о намерении покинуть страну вместе со своей семьей.

Такую информацию получила газета Straits Times от его супруги.

В частности, она сказала местным журналистам, что "они собираются покинуть страну". Однако не уточнила, куда и когда намереваются отправиться.

Сам Ли Сянь Ян, который возглавляет Управление гражданской авиации Сингапура, пока не давал комментариев. Вместе с тем в Facebook появилось совместное с его старшей сестрой письмо, в котором утверждается, что "Ли Сянь Ян чувствует, что за ним внимательно следят, а также опасается действий со стороны органов государственной власти в отношении себя и своей супруги". "Мне придется покинуть страну в ближайшем будущем", - написал он.

Как отмечает издание, в своем письме Ли Сянь Ян и его сестра Ли Вэй Лин также утверждают, что "потеряли доверие в отношении своего старшего брата - премьер-министра Ли Сянь Луна". По их мнению, "с момента смерти Ли Куан Ю в марте 2015 года в стране произошли изменения, которые не отражают того, к чему стремился их покойный отец".

Тем временем глава правительства выразил сожаление, что его родственники публично сообщили информацию о частных, семейных делах. "Я глубоко опечален неудачными обвинениями, которые они сделали".