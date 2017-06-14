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Прокуратура Украины обвинила экс-министра доходов в нанесении ущерба на $3,6 млрд

Международная панорама
14 июня, 11:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос отметил, что у следствия есть все основания обвинять Александра Клименко "в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд гривен"

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинение бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко в совершении ряда уголовных преступлений, которые нанесли государству ущерб в размере 96 млрд гривен ($3,6 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"Александру Клименко предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением)", - написал главный военный прокурор в Facebook. По словам Матиоса, у следствия есть все основания обвинять Клименко "в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд гривен".

Летом прошлого года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело в отношении Клименко. Ему вменялось участие в организованной преступной организации, совершение преступлений против государственной собственности, а также преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Сумму нанесенного им ущерба следствие оценивало тогда в 3,1 млрд гривен ($119 млн).

Голосеевский районный суд Киева 1 марта предоставил Генпрокуратуре разрешение на проведение специального заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра доходов и сборов.

Александр Клименко при президенте Викторе Януковиче возглавлял министерство доходов и сборов страны. В настоящее время является главой партии "Успешная страна", которая выступает за прекращение боевых действий на востоке Украины, смену идеологической политики страны и последующую реинтеграцию Донбасса.

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