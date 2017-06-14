СМИ: Венгрия отвергает "шантаж Еврокомиссии" и не пустит к себе нелегалов

ВЕНА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Еврокомиссия (ЕК) заселяет Европу беженцами и шантажирует страны -члены ЕС, которые отказываются принимать у себя мигрантов по программе переселения. Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет агентство MTI.

"Мы отвергаем шантаж ЕС. Венгрия не пустит к себе ни одного нелегального мигранта", - заявил министр, реагируя на запуск расследования ЕК из-за отказа принимать мигрантов по квотам ЕС. - План Еврокомиссии чрезвычайно опасен, учитывая серьезную угрозу терроризма, нависшую над Европой. "Невозможно понять, кто едет в Европу среди 1,5 млн нелегалов", - уверен глава МИД.

По словам министра, ЕК таким образом пытается скрыть провал своих планов, подразумевающих распределение 120 тыс. мигрантов в Европе, по итогам которых размещено лишь порядка 20 тыс. человек. Ни одна страна ЕС полностью не выполнила свои обещания, при этом Будапешт четко разъяснил свой отказ принимать нелегалов. Сийярто также назвал действия Еврокомиссии лицемерием, напомнив, что греческий еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству в 2013 году на посту министра в Греции поддерживал решение построить забор на границе с Турцией из-за волны мигрантов, а теперь высказывается против его возведения.

Еврокомиссия 13 июня начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС. Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран- нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания, которая, впрочем, еще ни разу не применялась, эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС. Венгрия выступала против этого решения, но ЕК обязала ее принять 1,3 тысячи человек. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы" - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.