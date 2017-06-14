В Литве предлагают запретить носить георгиевскую ленту в общественном транспорте

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Использование, ношение и демонстрация георгиевской ленты в общественном транспорте Литвы должны быть запрещены как не соответствующие политическим установкам государства.

С предложением о введении такого запрета к главе Минтранса Рокасу Масюлису, ведомство которого регулирует порядок перевозки пассажиров, обратилась депутат парламента от правой консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Гинтаре Скайсте.

"Георгиевская ленточка, широко вошедшая в обиход в 2005 году во время празднования 60-летия победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, сейчас активно используется для экспорта в соседние страны как знак победы для того, чтобы вызвать ностальгию по тем временам и укрепить благосклонность к политике современной России", - указала консерватор.

По ее мнению, государство должно обеспечить комфортное как физическое, так и эмоциональное самочувствие пассажиров общественного транспорта. "Использование такой сомнительной символики в закрытом пространстве может вызывать межнациональную рознь", - считает Скайсте. Она напомнила расхожий штамп официальной литовской историографии о том, что освобождение от нацистов было для Литвы началом новой (советской - прим. ТАСС) оккупации.

Георгиевскую ленточку в Литве в обычные дни не носят. Лишь в праздничные даты ветераны войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, и посетители памятных мест прикалывают ее на грудь.