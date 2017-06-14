В Дохе подтвердили вывод катарского контингента, размещенного на границе Джибути и Эритреи

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министерство иностранных дел Катара подтвердило вывод миротворческих сил эмирата, размещенных на границе Джибути и Эритреи. Об этом сообщило Катарское информационное агентство (QNA).

"Государство Катар сообщило правительству Джибути об отводе своих сил в полном объеме, - приводит QNA заявление представителя МИД эмирата. - Катар продолжит выполнять роль дипломатического посредника для поиска решения кризисов и разногласий между братскими и дружественными странами как ключевой игрок в международном сообществе".

Ранее о прекращении Катаром посредничества между Джибути и Эритреей сообщала кувейтская газета "Аль-Анба". По версии аналитиков издания, решение Катара может быть напрямую связано с заявлением Джибути о понижении дипломатического представительства в эмирате.

Территориальный спор между Эритреей и Джибути возник в 2008 году, в 2010 году стороны подписали мирное соглашение в Дохе при посредничестве властей Катара.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.