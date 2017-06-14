Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дохе подтвердили вывод катарского контингента, размещенного на границе Джибути и Эритреи

Международная панорама
14 июня, 13:03 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Решение Катара может быть напрямую связано с заявлением Джибути о понижении дипломатического представительства в эмирате

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министерство иностранных дел Катара подтвердило вывод миротворческих сил эмирата, размещенных на границе Джибути и Эритреи. Об этом сообщило Катарское информационное агентство (QNA).

"Государство Катар сообщило правительству Джибути об отводе своих сил в полном объеме, - приводит QNA заявление представителя МИД эмирата. - Катар продолжит выполнять роль дипломатического посредника для поиска решения кризисов и разногласий между братскими и дружественными странами как ключевой игрок в международном сообществе".

Ранее о прекращении Катаром посредничества между Джибути и Эритреей сообщала кувейтская газета "Аль-Анба". По версии аналитиков издания, решение Катара может быть напрямую связано с заявлением Джибути о понижении дипломатического представительства в эмирате.

Территориальный спор между Эритреей и Джибути возник в 2008 году, в 2010 году стороны подписали мирное соглашение в Дохе при посредничестве властей Катара.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Среди пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Лондона нет граждан РФ
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
4
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
7
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
Темы дня
Загрузка...
Реклама