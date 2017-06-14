Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство украинцев считает, что страна находится в состоянии хаоса и упадка. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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"С утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85% опрошенных, в состоянии упадка - 75%, в процессе перемен - 44%", - говорится в материалах опроса. При этом только 21% полагает, что страна находится в стадии развития, и 17% оценивают ситуацию как консолидацию.

По данным социологов, большинство украинцев также отметили ухудшение своего материального положения за последний год. Более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, при этом абсолютное большинство (97%) опрошенных ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году.

Главными причинами такого социально-экономического состояния в стране, по мнению большинства (65%), являются непрофессионализм и коррупция действующей власти. При этом 54% отмечают в качестве причины сложившейся ситуации военные действия на востоке, а 31% - неспособность Верховной рады принимать нужные стране законы.

Возможны массовые протесты и выборы

Ситуация, которая сложилась сейчас в стране, по мнению 70% опрошенных, может привести к массовым общенациональным протестам, и почти 40% лично бы приняли в них участие.

Большинство украинцев (52%) также поддерживают идею роспуска парламента, назначения новых выборов Верховной рады и внеочередных президентских выборов.

Победила бы Тимошенко

Социологи отмечают, что в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время 13,2% из тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором партии, готовы отдать свои голоса за партию "Батькивщину". При этом за "Блок Петра Порошенко" готовы проголосовать 11,3%, за "Оппозиционный блок" - 10,4%, Радикальную партию - 8,9%, партию "За жизнь" - 8,2%.

Менее 8% голосов получили бы партии "Самопомощь" (7,1%), "Свобода" (6,4%), "УКРОП" (2,3%), "Рух новых сил" ("Движение новых сил") Михаила Саакашвили (2,2%).

Рейтинг политических лидеров возглавляет Юлия Тимошенко. За нее в случае ближайших выборов президента готовы проголосовать 15,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с предпочтениями. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали бы 11,6%, за Олега Ляшко и Юрия Бойко - по 8,5%.

Опрос проводился в период с 19 по 25 мая среди жителей Украины от 18 лет и старше. В ходе исследования были опрошены две тысячи респондентов, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.