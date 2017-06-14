Обвиняемого в коррупции экс-мэра Таллина госпитализировали из зала суда

ТАЛЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Бывший лидер Центристской партии Эстонии Эдгар Сависаар, ранее отстраненный от должности мэра Таллина, был госпитализирован из зала Харьюского уездного суда, где рассматривается уголовное дело по обвинению его в коррупции.

Как сообщает информагентство BNS, по рекомендации лечащего врача Сависаара в суд была вызвана бригада скорой помощи, которая осмотрела политика и констатировала, что он не в состоянии принимать участие в процессе. Он был госпитализирован, а заседание суда прервано и продолжится в августе.

Слушания по делу Сависаара в Харьюском уездном суде в Таллине начались 12 июня. Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины на прошлой неделе предоставила суду свое заключение, согласно которому Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен участвовать в заседаниях и понести наказание, если его признают виновным. Политик ранее пережил несколько операций - на сердце и по ампутации ноги.

В конце 2015 года Сависаар по ходатайству прокуратуры был официально отстранен от должности мэра Таллина. В отношении него было начато следствие по делу о коррупции. Речь идет о четырех эпизодах с получением и дачей взяток. По утверждению Полиции безопасности, политик неоднократно получал взятки в виде имущества и льгот в общей сложности на сумму в несколько сотен тысяч евро.

Сам политик отрицает эти обвинения. Сависаар считает их политической акцией против возглавляемой им партии.