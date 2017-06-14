В Норвегии предложили запретить ношение закрывающей лицо одежды в учебных заведениях

ОСЛО, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Норвегии будет добиваться принятия национального закона о запрете на ношение закрывающей лицо одежды в учебных заведениях.

Об этом объявил норвежский министр образования и научных исследований Турбьёрн Рёе Исаксен.

"Норвежское общество - открытое, и у всех в нем должно быть право видеть лица друг друга, - подчеркнул Исаксен. - Мы осознаем, что у нашего предложения есть принципиальные и крайне сложные юридические аспекты. Поэтому я надеюсь, что мы получим дельные замечания и предложения в ходе консультаций по данной инициативе".

По его словам, полный запрет на ношение распространенных во многих мусульманских странах женских головных уборов, закрывающих лицо, должен действовать в детских садах, школах и университетах, а также на курсах норвежского языка и культуры для иммигрантов. При этом он не должен коснуться головных платков, под которыми будут спрятаны только волосы, а также медицинских и защитных масок для занятий спортом. Запрет будет распространяться как на учеников, так и на педагогов и прочих сотрудников учебных заведений. В министерстве подчеркивают, что главная проблема традиционных вуалей и полумасок, закрывающих нижнюю половину лица, состоит в том, что они затрудняют общение между преподавателем и учеником.

"Закрывающей лицо одежде, такой как бурка и никаб, нет места в норвежских школах. Право на общение с другими людьми является фундаментальным правом личности, и особенно это касается детских садов и школ," - отметил член норвежского кабмина Пер Сандберг, временно исполняющий обязанности министра по делам иммиграции и интеграции.

До 20 сентября действующее правоконсервативное правительство должно получить отклики на предложение от работников системы образования и после этого принять решение о том, следует ли выносить законопроект на рассмотрения парламента. Сейчас эмбарго не действует на национальном уровне, но его могут по своему желанию вводить администрации учебных заведений и местные власти. Сохранение за ними этого права предлагается правительством в качестве альтернативы полному запрету закрывающих лицо платков. Еще один вариант на случай, если инициатива не получит поддержки, предполагает обязательные разъяснительные беседы преподавателей с учениками, приходящими на занятия с закрытыми лицами.

Пока что законопроект не предполагает штрафов или иных наказаний. Как сообщают норвежские СМИ, предложение готовы поддержать большинство парламентских партий, и уже к весне следующего года соответствующий закон может быть принят. На судьбу предложения, впрочем, грозят повлиять предстоящие в сентябре парламентские выборы в Норвегии, по итогам которых к власти в стране может вернуться коалиция левых партий и центристов.