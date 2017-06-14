Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Норвегии предложили запретить ношение закрывающей лицо одежды в учебных заведениях

Международная панорама
14 июня, 13:19 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Предполагается, что запрет распространится на учеников, педагогов и на других сотрудников учебных заведений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОСЛО, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Норвегии будет добиваться принятия национального закона о запрете на ношение закрывающей лицо одежды в учебных заведениях.

Об этом объявил норвежский министр образования и научных исследований Турбьёрн Рёе Исаксен.

"Норвежское общество - открытое, и у всех в нем должно быть право видеть лица друг друга, - подчеркнул Исаксен. - Мы осознаем, что у нашего предложения есть принципиальные и крайне сложные юридические аспекты. Поэтому я надеюсь, что мы получим дельные замечания и предложения в ходе консультаций по данной инициативе".

По его словам, полный запрет на ношение распространенных во многих мусульманских странах женских головных уборов, закрывающих лицо, должен действовать в детских садах, школах и университетах, а также на курсах норвежского языка и культуры для иммигрантов. При этом он не должен коснуться головных платков, под которыми будут спрятаны только волосы, а также медицинских и защитных масок для занятий спортом. Запрет будет распространяться как на учеников, так и на педагогов и прочих сотрудников учебных заведений. В министерстве подчеркивают, что главная проблема традиционных вуалей и полумасок, закрывающих нижнюю половину лица, состоит в том, что они затрудняют общение между преподавателем и учеником.

"Закрывающей лицо одежде, такой как бурка и никаб, нет места в норвежских школах. Право на общение с другими людьми является фундаментальным правом личности, и особенно это касается детских садов и школ," - отметил член норвежского кабмина Пер Сандберг, временно исполняющий обязанности министра по делам иммиграции и интеграции.

До 20 сентября действующее правоконсервативное правительство должно получить отклики на предложение от работников системы образования и после этого принять решение о том, следует ли выносить законопроект на рассмотрения парламента. Сейчас эмбарго не действует на национальном уровне, но его могут по своему желанию вводить администрации учебных заведений и местные власти. Сохранение за ними этого права предлагается правительством в качестве альтернативы полному запрету закрывающих лицо платков. Еще один вариант на случай, если инициатива не получит поддержки, предполагает обязательные разъяснительные беседы преподавателей с учениками, приходящими на занятия с закрытыми лицами.

Пока что законопроект не предполагает штрафов или иных наказаний. Как сообщают норвежские СМИ, предложение готовы поддержать большинство парламентских партий, и уже к весне следующего года соответствующий закон может быть принят. На судьбу предложения, впрочем, грозят повлиять предстоящие в сентябре парламентские выборы в Норвегии, по итогам которых к власти в стране может вернуться коалиция левых партий и центристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Норвегия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама