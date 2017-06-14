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Минэнерго Украины: хранилище отработавшего ядерного топлива обойдется стране в $1,43 млрд

Международная панорама
14 июня, 13:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Строительство объекта будет проходит в 15 этапов и может занять более 16 лет

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Сооружение централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения обойдется Украине в 37,217 млрд гривен (1,43 млрд долларов по текущему курсу). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности страны.

"Общая строительная смета составляет 37,217 млрд гривен, стоимость первого пускового комплекса 4,7 млрд гривен", - сообщили в ведомстве, уточнив, что строительство объекта может занять 16,5 лет и будет проходит в 15 этапов.

Финансирование будет осуществлять оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" без привлечения средств госбюджета, при этом более 80% суммы (1,17 млрд долларов) будут потрачены на технологические оборудование. Ожидается также, что будут привлекаться целевые кредиты путем размещения облигаций на фондовом рынке США. Строительство хранилища предполагается начать в текущем году после того, как будет выбран подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ.

Украинский кабмин утвердил проект строительства на заседании 7 июня. В правительстве пояснили тогда, что "создание ядерной установки позволит изменить существующую схему обращения с отработавшим ядерным топливом отечественных атомных электростанций и избавиться от зависимости от услуг российских предприятий по временному хранению".

В настоящее время Украина продолжает вывозить свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. Договоренности предусматривают ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов, что должно определяться условиями отдельного контракта.

По данным Минэнерго Украины, Киев ежегодно платит России около 200 млн долларов за переработку и хранение облученного топлива. Ввод в эксплуатацию нового хранилища призван сэкономить эти средства. Отработавшее топливо будет поставляться с Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС (Запорожская АЭС с 2001 года имеет собственное хранилище). Кассеты смогут храниться там до 100 лет, а за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.

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