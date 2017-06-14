Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Афганистане произошел мощный взрыв, есть жертвы

Международная панорама
14 июня, 13:39 дата обновления: 14 июня, 14:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

По предварительным данным, погибли пять человек, среди них четыре ребенка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство "Xinhuanet" со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, взрыв прогремел в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика. Среди погибших четверо детей.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама