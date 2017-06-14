В Афганистане произошел мощный взрыв, есть жертвы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство "Xinhuanet" со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, взрыв прогремел в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика. Среди погибших четверо детей.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.