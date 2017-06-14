Кабмин Украины продлил на месяц чрезвычайный режим в энергетике из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в пятый раз продлило на один месяц срок действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны, необходимость которых возникла после транспортной блокады Донбасса радикалами. Такое решение без обсуждений принято на заседании кабинета министров.

Режим ЧС в украинской энергосистеме действует с 17 февраля этого года в связи с блокадой радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. По этому маршруту на электростанции страны шли поставки угля антрацитовой группы. Действие данного режима правительство уже продлевало 16 марта, 12 апреля и 11 мая.

Особый режим предусматривает управление энергетическим комплексом, когда минимизирована работа "антрацитовых" ТЭС. При этом в общем объеме генерации увеличилась доля атомных электростанций, а мощность "горячего резерва" ТЭС (резерв для мгновенного включения при выходе энергоблоков АЭС) сокращена с 1000 до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.