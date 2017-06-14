Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси продлил действие режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на четыре месяца. Об этом сообщила канцелярия главы республики.

"После консультаций с премьер-министром и председателем Ассамблеи народных представителей (парламента страны - прим. ТАСС) президент республики Бежи Каид ас-Себси принял решение в среду, 14 июня 2017, продлить чрезвычайное положение на четыре месяца начиная с четверга, 15 июня 2017 года", - говорится в публикации канцелярии в Facebook.

16 мая президент Туниса принял решение о продлении действия режима ЧП в стране еще на месяц.

24 ноября 2015 года в столице Туниса недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма прогремел взрыв. 13 человек погибли, 20 пострадали. В тот же день президент страны объявил о введении на 30 дней режима чрезвычайного положения, впоследствии неоднократно продлевавшегося. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).