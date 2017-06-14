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Юнкер: выход США из соглашения по климату прискорбен, но ЕС свои обязательства выполнит

Международная панорама
14 июня, 14:14 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Как подчеркнул Юнкер, Евросоюз "не будет вести новых переговоров по Парижскому соглашению"

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ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Решение США о выходе из Парижского соглашения по климату вызывает большое сожаление, однако Евросоюз не намерен отказываться от взятых на себя обязательств и будет их исправно выполнять. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения - это больше чем печальное событие, это знак отказа от совместных действий, влияющих на судьбу нашей планеты. Мы разочарованы и сожалеем об этом решении, однако отказ администрации США не означает конец этого соглашения. Я убежден, что это заставит весь остальной мир еще более едино и решительно работать над полноценной реализацией Парижского соглашения", - сказал глава Еврокомиссии.

Как подчеркнул Юнкер, Евросоюз "не будет вести новых переговоров по Парижскому соглашению". "Все 29 статей соглашения должны быть имплиментированы и не должны заново обговариваться. Действия в климатической сфере не требует более отлагательств. Мы потратили 20 лет на переговоры, и сейчас пришло время действовать", - указал он.

Принимая Парижское соглашение, добавил Юнкер, "весь мир обязался помочь уязвимым странам адаптироваться к последствиям климатических изменений". "Решение США отступиться от своих обязательств по Фонду зеленого климата ООН оставляет после себя большой вакуум. Со своей стороны мы твердо придерживаемся своих обязательств и будем работать с третьими странами, чтобы мобилизовать необходимые частные и государственные средства", - отметил председатель Еврокомиссии.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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