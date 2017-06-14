Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и Украиной

ГААГА, 14 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нидерланды официально завершили ратификацию Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, опубликовав документ на специальном государственном вебсайте, где размещаются все одобренные властями страны акты.

"Закон от 8 июля 2015 года об одобрении соглашения, заключенного в Брюсселе 27 июня 2014 года, об ассоциации между ЕС и Украиной вступает в силу в тот же день, что и этот закон, - говорится в документе. - Данный закон вступает в силу на следующий день после публикации в официальном правительственном бюллетене".

Таким образом, с 15 июня документ, подписанный королем Нидерландов Виллем-Александером, министром иностранных дел Бертом Кундерсом, министром внешней торговли и сотрудничества Лилианне Плумен и министром безопасности и юстиции Стефом Блоком, будет считаться вступившим в силу.

Ратификация за ратификацией

В 2015 году Нидерланды уже ратифицировали это Соглашение, но затем по гражданской инициативе по этому вопросу было решено провести консультативный референдум. Голосование прошло 6 апреля 2016 года, против ратификации проголосовали около 61% избирателей. Однако правительство не стало немедленно отказываться от документа, вместо этого премьер-министр страны Марк Рютте провел сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых в конце 2016 года было принято заявление саммита ЕС по Украине, "учитывающее обеспокоенности людей, голосовавших против". В нем, в частности, отмечается, что Соглашение об ассоциации не является первым шагом на пути вступления Украины в сообщество, не предоставляет гарантий безопасности, не предусматривает дополнительной финансовой помощи Киеву и не дает украинцам право на жительство или работу в ЕС.

После этого Рютте запустил процесс повторной ратификации соглашения с учетом принятой декларации.

Парламент дал зеленый свет

Для одобрения данный закон, поддерживаемый правительством, должен был получить одобрение обеих палат национального парламента, и здесь возникли определенные сложности. В Первой палате, которую также называют Сенатом, у действующего на данный момент коалиционного правительства не было большинства голосов, поэтому им прошлось надеяться на поддержку со стороны оппозиционных партий. И тут главным вопросом являлась позиция "Христианско-демократического призыва".

Лидер партии Сибранд Бюма, поддерживая ассоциацию в целом, не раз повторял что не учитывать волеизъявление народа нельзя. Однако в итоге сенаторы от политической силы заявили, что будут голосовать исходя из личных убеждений. Затем о намерении одобрить соглашение также заявили представители оппозиционных Государственной реформатской партии и "Христианского союза". В результате, за документ проголосовали 50 из 75 представителей Первой палаты. В качестве основных аргументов в пользу ратификации члены Сената назвали ряд факторов, в том числе необходимость поддержки демократии на Украине и сохранения репутации Нидерландов как надежного и предсказуемого союзника.

Что дает соглашение

Соглашение об ассоциации уже применяется на временной основе в части, касающейся экономического сотрудничества (с 1 ноября 2014 года) и зоны свободной торговли (с 1 января 2016 года). Остальные части соглашения, предусматривающие укрепление взаимодействия сообщества и Украины в других областях, таких как внешняя политика, политика безопасности и юстиция, могут вступить в силу только после окончательной ратификации всеми участниками.

Нидерланды оставались последней страной, не ратифицировавшей документ. Теперь же, завершив процесса внутри страны, Нидерланды должны уведомить об этом Генеральный секретариат Совета ЕС, после чего Соглашение об ассоциации будет окончательно одобрено на европейском уровне и вступит в силу.

Особую важность Соглашению об ассоциации придают в Киеве. Отказ президента Виктора Януковича подписывать документ стал поводом для начала "евромайдана" и насильственной смены власти на Украине в 2014 году. Вместе с тем, как заявил в декабре 2016 года сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Борис Колесников, соглашение не дало тех результатов, которые ожидались изначально. В связи с этим он призвал к десятилетней заморозке экономической части ассоциации с ЕС и возобновлению торговли со странами СНГ и БРИКС. Политик также полагает, что Соглашение об ассоциации необходимо заморозить в связи с тем, что ЕС дал четкий сигнал Украине о бесперспективности членства страны в Евросоюзе в обозримом будущем.