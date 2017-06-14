Молдавские социалисты выдвинут вотум недоверия правительству Филипа

КИШИНЕВ, 14 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Оппозиционная партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) объявила о планах инициировать вотум недоверия правительству Павла Филипа, которое обвиняет в экономическом спаде и непрофессионализме. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат ПСРМ Владимир Батрынча.

"Считаем, что это антинародное и коррумпированное правительство должно уйти в отставку", - сказал Батрынча. Он подверг критике кабинет за "процветающую коррупцию в стране", "недоверие со стороны граждан", а также демарши в адрес РФ. По его словам, в ближайшее время инициатива социалистов будет зарегистрирована в парламенте. Он призвал оппозицию поддержать ее.

По молдавским законам, инициировать голосование по вотуму недоверия правительству могут не менее 26 депутатов, а для отставки членов кабмина соответствующее решение должно поддержать простое большинство в 101-местном парламенте. В настоящее время законодательный орган контролирует Демократическая партия Молдавии, вице- председателем которой является Филип.

В 2016 году социалисты уже предпринимали безуспешную попытку сместить Филипа.