Отец Омрана из Алеппо обвинил "Белые каски" в торговле образом его сына

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Отец сирийского мальчика Омрана, фотоснимок которого был растиражирован западными СМИ как "символ страданий Алеппо", утверждает, что представители псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" оказались на месте взрыва до "скорой помощи", а затем использовали снимок его сына для продвижения своих целей. Об этом он рассказал во время видеомоста Женева - Алеппо - Москва, посвященного освобождению Алеппо в декабре 2016 года.

"Мы тогда сидели в своей квартире, - рассказал он. - Было тихо и мирно, мы не слышали звуков авиации. Вдруг неожиданно случился взрыв. Во время эвакуации моего сына я был очень удивлен, почему камеры СМИ из Восточного Алеппо у нас оказались прежде "скорой помощи".

Мухаммад Дакниш отметил, что съемка его сына велась без его разрешения. "После этого они начали торговать этой картинкой, - продолжил он. - У него была маленькая царапина, а они начали говорить, что мальчик в ужасном физическом состоянии. Они начали торговать моим сыном и всеми детьми Сирии".

"Хочу передать послание всему миру - дети должны быть символом мира, а не войны и предметом торговли. Я хочу, чтобы мой сын стал символом любви и мирного сосуществования между всеми сирийцами и чтобы Сирия вернулась к мирной жизни, как прежде, и даже лучше", - добавил отец Омрана.

Сам Омран - здоровый и в хорошем настроении - также присутствовал на площадке видеомоста в Алеппо. Говорить с аудиторией он, однако, постеснялся, лишь помахав собравшимся рукой.

Ранее постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин отметил, что история вокруг трехлетнего Омрана стала одним из примеров информационной кампании по очернению действий сирийских войск и ВКС РФ по освобождению Алеппо.