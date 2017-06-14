Основатель "Нацфронта" Жан-Мари Ле Пен лишен неприкосновенности в Европарламенте

ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Европейский парламент (ЕП) лишил депутатской неприкосновенности основателя французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена. Соответствующую резолюцию утвердили европарламентарии на пленарной сессии в Страсбурге.

Такое решение в ЕП принято по запросу французских властей, которые проводят в отношении 88-летнего политика уголовное расследование. Жан-Мари Ле Пен в очередной раз обвиняется в разжигании межнациональной розни.

"Запрос генерального прокурора относится к заявлению Жан-Мари Ле Пена, которое тот сделал во время радиоэфира и которое содержало подстрекательства к дискриминации, ненависти или расовому насилию, что является уголовно наказуемым деянием согласно французскому Уголовному кодексу", - говорится в документе Европарламента.

Известный своими противоречивыми заявлениями Ле Пен подвергается подобной мере со стороны Европарламента уже в четвертый раз. В последний раз его лишали иммунитета в ноябре 2016 года за антисемитские высказывания.

Жан-Мари Ле Пен является одним из основателей партии "Национальный фронт" и с 1972 по 2011 годы был ее бессменным лидером. В Европарламент Ле Пен избирается с 1984 года. В 2011 году он ушел в отставку с поста председателя "Нацфронта", сохранив за собой пост почетного председателя.