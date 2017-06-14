СМИ: МВД Италии вынудит Рим принять еще 2 тыс. мигрантов, несмотря на протест мэра

РИМ, 14 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министерство внутренних дел Италии не намерено накладывать мораторий на прием мигрантов в столице, как того требуют власти города, более того, в Риме будут размещены еще не менее двух тысяч человек.

Об этом пишет в среду издание La Repubblica.

Как напоминает газета, во вторник мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что направила соответствующее письмо префекту Рима, в котором из-за "большого числа иностранных граждан, уже размещенных в соответствующих структурах, и непрекращающегося миграционного потока" попросила МВД наложить мораторий на дополнительный прием мигрантов.

Представители ведомства не комментировали письмо градоначальника. Однако, как пишет издание со ссылкой на источники в МВД, Рим должен принять еще не менее двух тысяч мигрантов. Газета разъясняет, что такой подсчет основывается на соглашении от 10 июля 2014 года, согласно которому за каждым итальянским регионом закрепляется квота на прием мигрантов в соответствии с суммами, получаемыми из Национального фонда на социальную политику.

В настоящий момент на национальной территории размещены 180 тыс. мигрантов, и наибольшая их доля (13%) приходится на Ломбардию. В столичной Лацио и южной Кампании размещены 9%, в Венето и Эмилье-Романье - 8%. 145 тыс. мигрантов находятся в Центрах экстренного приема по всей стране.

Представители оппозиционного "Движения "5 звезд", от которого год назад была избрана Раджи, уже обвинили правительство в отсутствии понимания сложившейся ситуации, "грозящей социальным взрывом". Другие оппозиционеры из "Лиги Севера" и "Братьев Италии" поддержали призыв Раджи к МВД, тогда как оппоненты назвали ее заявление популистским. Ранее мэр Рима обещала в двухлетний срок закрыть все цыганские лагеря в столице.

Статистика

Согласно данным МВД, с начала этого года в Италию преимущественно по морю прибыли более 60 тыс. мигрантов, что на 17% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, уже считавшегося рекордным. Всего в 2016 году Италия приняла 181 тыс. человек, большая их часть не подпадает под статус беженца. В этом году число мигрантов в Италии может достигнуть 200 тыс. человек, предупреждают в ведомстве.

Как правило, людей, отплывающих из Ливии, спасают в Сицилийском проливе и доставляют в южные итальянские порты. Далее, согласно схеме МВД, они распределяются по всей национальной территории. Ранее некоторые итальянские города уже отказывались принимать мигрантов. Введения моратория на их прием требуют также Венето и Ломбардия, которые возглавляют представители оппозиционной "Лиги Севера".

При этом, как указывают итальянские власти, механизм распределения мигрантов между странами Евросоюза по согласованным квотам фактически не действует. Против этой системы открыто выступили Польша, Венгрия и Чехия. Только во вторник Еврокомиссия объявила о запуске карательной процедуры в отношении этих государств, не выполняющих свои обязательства по приему мигрантов.

Итальянские власти не первый год добиваются пересмотра Дублинского соглашения, согласно которому мигрантов принимает страна прибытия. При этом главным правилом для итальянской службы береговой охраны, занимающейся координацией операций по спасению в Сицилийском проливе, остается сохранение человеческой жизни.

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Средиземноморье в попытке достичь европейских берегов погибли 1808 человек. С января 2017 года в Европу по морю прибыли 73 тыс. мигрантов, 85% из которых оказались в Италии.