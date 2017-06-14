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Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве состоится в июле

Международная панорама
14 июня, 15:20 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что встреча будет проведена после того, как в ООН убедятся, что меры, направленные на деэскалацию ситуации в Сирии, оказывают эффект

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ОСЛО, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Переговоры по Сирии в Женеве пройдут в июле, однако точные даты встречи пока что названы не будут. Об этом заявил в среду в Осло спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Бёрге Бренде.

"Я пока не назову точных дат, но переговоры должны состояться в июле, и они состоятся в июле - после Рамадана", - отметил де Мистура, добавив, что встреча будет проведена после того, как в ООН убедятся, что меры, направленные на деэскалацию ситуации в Сирии, оказывают эффект.

По словам де Мистуры, на начало июля также запланированы новый раунд переговоров по Сирии в Астане и саммит Группы двадцати в немецком Гамбурге, где у президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будет возможность встретиться и обсудить сирийский вопрос.

"Я знаю, что поставлена цель провести встречу в Астане в начале июля - незадолго до Гамбурга и, вероятно, незадолго до того, как мы возобновим женевские переговоры", - сказал эмиссар ООН.

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Де Мистура, Стаффан
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