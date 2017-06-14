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Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру

Международная панорама
14 июня, 15:23 дата обновления: 14 июня, 15:39 UTC+3

Инициатива вынести вотум недоверия премьеру принадлежала коалиции левых сил "Объединившись, мы можем"

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Мариано Рахой

Мариано Рахой

© EPA/BALLESTEROS

МАДРИД, 14 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) проголосовал против вынесения вотума недоверия председателю правительства королевства Мариано Рахою.

Инициатива вынести вотум недоверия премьеру принадлежала коалиции левых сил "Объединившись, мы можем", которой для успеха было необходимо получить голоса не менее 176 из 350 депутатов. 

Тем не менее данное предложение поддержали лишь 82 конгрессмена. Против вынесения недоверия проголосовали 170 членов нижней палаты, 97 воздержались, еще один депутат не присутствовал на заседании.

Дебаты по инициативе "Объединившись, мы можем" стартовали во вторник. Поводом для нее послужили громкие коррупционные скандалы, в которых в последние годы оказались замешаны члены Народной партии (НП) Рахоя. Выступая в парламенте представитель левых Ирене Монтеро утверждала, что "Испания устала от того, что ее грабят".

В ответ на обвинения левых Рахой подчеркнул, что депутаты "Объединившись, мы можем" "устроили спектакль", поскольку изначально знали о провале инициативы. "НП не является коррумпированной партией", - сказал глава правительства, напомнив, что консерваторы выиграли выборы и заручились доверием испанцев.

Нынешнее голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру стало третьим в истории демократической Испании. В 1980 году соответствующее предложение было внесено на рассмотрение парламента против Адольфо Суареса, в 1987 году - против Фелипе Гонсалеса. Ни одна из инициатив не имела успеха.

 

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