WSJ: Трамп может начать поиски нового главы ФРС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может вскоре начать поиски нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) вместо Джанет Йеллен, срок действия полномочий которой истекает в конце января будущего года.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации в администрации Трампа.

По данным издания, подбором возможных кандидатов на пост главы американского Центробанка будет заниматься глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. Издание приводит мнения аналитиков, согласно которому сам Кон является возможным кандидатом на пост главы ФРС.

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал ФРС и Йеллен за то, что они удерживают процентные ставки на низком уровне. По его мнению, такая политика была выгодна администрации Барака Обамы и кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, поскольку способствовала поддержанию роста экономики.

Однако после избрания Трампа на президентский пост у Трампа сложились хорошие отношения с Йеллен, отмечает газета. В интервью в апреле президент-республиканец заявил, что считает преждевременным ставить вопрос о смене главы ФРС, и дал понять, что он может назначить Йеллен на этот пост еще на один срок. По сведениям газеты, во время встречи в Белом доме Трамп заявил Йеллен, что, по его мнению, они оба являются сторонниками сохранения ключевой ставки на низком уровне.

В то же время издание отмечает, что в долгосрочной перспективе экономические приоритеты Белого дома и ФРС могут различаться. Администрация Трампа намерена принять меры по стимулированию роста экономики, рассчитывая, что он достигнет 3% в год. По оценкам руководителей ФРС, из-за старения населения и замедления роста производительности труда темпы роста экономики США не превысят 2%. Газета полагает, что ФРС может ускорить темпы повышения процентных ставок, если сочтет, что меры администрации Трампа направлены на стимулирование роста в краткосрочной перспективе и могут нанести ущерб стабильности экономики.