Тереза Мэй встретится с лидером североирландской "Шинн фейн"

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в четверг в Лондоне с лидером североирландской партии "Шинн фейн" Мишель О'Нил. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Я отправлюсь в Лондон и Дублин в ближайшие дни и проведу переговоры и с Терезой Мэй, и с новым премьером (Ирландии) Лео Варадкаром", - подчеркнула О'Нил.

"Я очень ясно заявлю, что нельзя допустить, чтобы какое бы то ни было соглашение между тори и ДЮП (Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, опирающейся на поддержку протестантской общины Ольстера - прим. ТАСС) подрывало соглашение Страстной пятницы и последующие договоренности", - добавила лидер партии "Шинн фейн", объединяющей североирландских католиков.

"Соглашение между ДЮП и тори для поддержки в парламенте правительства, которое ставит в повестку дня меры жесткой экономии и Brexit, не будет способствовать прогрессу", - считает О'Нил. Вместо этого, по ее словам, необходимо полное выполнение существующих договоренностей по Северной Ирландии и формирование регионального "правительства, которое уважало бы права (всех жителей - прим. ТАСС) и действовало в общих интересах".

Британский премьер ранее заверила, что союз Консервативной партии и юнионистов не приведет к срыву соглашения Страстной пятницы, как того опасается "Шинн фейн" - основной оппонент протестантов из ДЮП.

Соглашение Страстной пятницы

В 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как соглашение Страстной пятницы. Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям ожесточенных столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Формирование правительства в Лондоне

Проходящие сейчас в Лондоне переговоры между тори и юнионистами стали необходимыми после того, как на выборах 8 июня консерваторы, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин, лишились парламентского большинства. Такой исход голосования существенно ослабил позиции Терезы Мэй. Ей понадобилась поддержка со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы достичь требуемого большинства в 326 мест, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти.