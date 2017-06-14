Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тереза Мэй встретится с лидером североирландской "Шинн фейн"

Международная панорама
14 июня, 16:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

Мишель О'Нил заявил, отправится в Лондон и Дублин в ближайшие дни чтобы встретиться с Терезой Мэй и новым премьером Ирландии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в четверг в Лондоне с лидером североирландской партии "Шинн фейн" Мишель О'Нил. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Я отправлюсь в Лондон и Дублин в ближайшие дни и проведу переговоры и с Терезой Мэй, и с новым премьером (Ирландии) Лео Варадкаром", - подчеркнула О'Нил.

"Я очень ясно заявлю, что нельзя допустить, чтобы какое бы то ни было соглашение между тори и ДЮП (Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, опирающейся на поддержку протестантской общины Ольстера - прим. ТАСС) подрывало соглашение Страстной пятницы и последующие договоренности", - добавила лидер партии "Шинн фейн", объединяющей североирландских католиков.

"Соглашение между ДЮП и тори для поддержки в парламенте правительства, которое ставит в повестку дня меры жесткой экономии и Brexit, не будет способствовать прогрессу", - считает О'Нил. Вместо этого, по ее словам, необходимо полное выполнение существующих договоренностей по Северной Ирландии и формирование регионального "правительства, которое уважало бы права (всех жителей - прим. ТАСС) и действовало в общих интересах".

Британский премьер ранее заверила, что союз Консервативной партии и юнионистов не приведет к срыву соглашения Страстной пятницы, как того опасается "Шинн фейн" - основной оппонент протестантов из ДЮП.

Соглашение Страстной пятницы

В 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как соглашение Страстной пятницы. Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям ожесточенных столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Формирование правительства в Лондоне

Проходящие сейчас в Лондоне переговоры между тори и юнионистами стали необходимыми после того, как на выборах 8 июня консерваторы, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин, лишились парламентского большинства. Такой исход голосования существенно ослабил позиции Терезы Мэй. Ей понадобилась поддержка со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы достичь требуемого большинства в 326 мест, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Варадкар, Лео
Страны
Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама