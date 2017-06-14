Бывший генсек ООН Пан Ги Мун может возглавить комиссию МОК по этике

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выдвинут исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) на должность главы комиссии по этике организации. Об этом сообщает пресс- служба МОК.
Обсуждение этого предложения и голосование по нему пройдет на 13-й сессии МОК в Лиме (Перу) 22 сентября. Если члены МОК поддержат кандидатуру 73-летнего Пан Ги Муна, он сменит нынешнего председателя комиссии по этике сенегальца Юссуфа Ндиайе.
"Я очень польщен тем, что претендую на должность председателя комиссии по этике, и я принимаю это с чувством смирения и ответственности. У ООН и МОК на протяжении многих лет были тесные рабочие отношения. Я сделаю все возможное, чтобы повысить подотчетность и прозрачность МОК", - пообещал Пан Ги Мун.
Бывший министр иностранных дел Республики Корея Пан Ги Мун возглавлял ООН с 2007 по 2016 год. Комиссия по этике была создана в 1999 году и является независимым подразделением МОК.