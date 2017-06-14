Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун может возглавить комиссию МОК по этике

Международная панорама
14 июня, 16:20 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, июня. /ТАСС

Обсуждение этого предложения и голосование пройдет на 13-й сессии МОК в Лиме 22 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выдвинут исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) на должность главы комиссии по этике организации. Об этом сообщает пресс- служба МОК.

Обсуждение этого предложения и голосование по нему пройдет на 13-й сессии МОК в Лиме (Перу) 22 сентября. Если члены МОК поддержат кандидатуру 73-летнего Пан Ги Муна, он сменит нынешнего председателя комиссии по этике сенегальца Юссуфа Ндиайе.

"Я очень польщен тем, что претендую на должность председателя комиссии по этике, и я принимаю это с чувством смирения и ответственности. У ООН и МОК на протяжении многих лет были тесные рабочие отношения. Я сделаю все возможное, чтобы повысить подотчетность и прозрачность МОК", - пообещал Пан Ги Мун.

Бывший министр иностранных дел Республики Корея Пан Ги Мун возглавлял ООН с 2007 по 2016 год. Комиссия по этике была создана в 1999 году и является независимым подразделением МОК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пан Ги Мун
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама