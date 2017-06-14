Парламент Ирландии утвердил кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра

ДУБЛИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Депутаты Дойла - нижней палаты ирландского парламента - утвердили кандидатуру лидера партии Fine Gael Лео Варадкара на пост премьер-министра Ирландии.

В ближайшие часы Варадкар отправится в резиденцию главы государства и получит из рук президента Майкла Хиггинса "офисную печать" - атрибут исполнительной власти. Ожидается, что 14 июня премьер огласит обновленный состав кабинета министров.

Лео Варадкар пришел на смену премьер-министру Энду Кенни, который в ночь на 18 мая этого года снял с себя полномочия лидера Fine Gael. 2 июня на внутрипартийных выборах Варадкар, получив 60% голосов, победил своего единственного конкурента - Саймона Коувени, став, таким образом, главным претендентом на пост главы правительства Ирландии.