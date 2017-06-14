СМИ: в Турции депутат осужден на 25 лет тюрьмы за информацию о поставках оружия в Сирию

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АНКАРА, 14 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Суд Стамбула приговорил к 25 годам тюрьмы депутата Народно-республиканской партии (НРП) Эниса Бербероглу за информацию о том, что Турция поставляла оружие боевикам в Сирию. Об этом сообщил телеканал NTV.
По данным телеканала, 14-й Высший уголовный суд Стамбула признал Бербероглу виновным в политическом и военном шпионаже.
В соответствии с обвинением, депутат НРП в 2015 году передал главному редактору оппозиционной газеты Cumhuriyet Джана Дюндару информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала оружием боевиков-исламистов в Сирии. После выхода статьи в ноябре 2015 года Дюндар был арестован. В мае того же года на него было совершено неудачное покушение, после чего он покинул Турцию и выехал на временное место жительства в Германию.