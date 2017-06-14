Кабмин Катара осудил принятие арабскими странами "террористического списка"

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Катара осудили "террористический список", опубликованный Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета министров эмирата.

"Совет осуждает совместное заявление (четырех арабских стран - прим. ТАСС), включающее список лиц и структур, описываемых как террористы и связанных с Государством Катар", - отмечается в тексте. По мнению кабмина Катара, документ "не имеет под собой оснований", "содержит ошибочные данные" и "нарушает международное законодательство".

Вместе с тем катарское правительство поблагодарило эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха за усилия по разрешению кризиса между Катаром и Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ посредством "братского диалога".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его якобы враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

9 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет опубликовали черный список, в который включили 12 организаций и 59 человек, по их утверждению поддерживающих террористические группировки. Большинство из них зарегистрированы или проживают на катарской территории. Центральные банки ОАЭ и Бахрейна распорядились заморозить все счета включенных в список лиц и структур и обязали финансовые учреждения прекратить оказывать им любые услуги.