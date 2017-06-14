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СМИ: прокуратура Эстонии закрыла дело об убийстве россиянина Дмитрия Ганина

Международная панорама
14 июня, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что прокуратура не считает правильным обнародовать это постановление через СМИ, поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие дела

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина, защищавшего Памятник воину-освободителю в Таллине от демонтажа в 2007 году. Об этом сообщается в среду на интернет-портале Эстонского телевидения и радио (ERR).

"Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ", - приводит ERR слова пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Эстонии Каарела Калласа.

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина решением местных властей начался демонтаж Памятника воину- освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, во время которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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