СМИ: прокуратура Эстонии закрыла дело об убийстве россиянина Дмитрия Ганина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина, защищавшего Памятник воину-освободителю в Таллине от демонтажа в 2007 году. Об этом сообщается в среду на интернет-портале Эстонского телевидения и радио (ERR).

"Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ", - приводит ERR слова пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Эстонии Каарела Калласа.

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина решением местных властей начался демонтаж Памятника воину- освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, во время которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").