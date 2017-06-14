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Оппозиция Японии внесла на рассмотрение парламента резолюцию о недоверии правительству

Международная панорама
14 июня, 17:34 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Верхняя палата парламента должна отклонить этот проект, поскольку большинство в ней, как и в нижней палате, принадлежит правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Новая Комэйто"

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ТОКИО, 14 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Крупнейшая в Японии оппозиционная Демократическая партия, а также присоединившиеся к ней Коммунистическая и еще две более мелких партии внесли на рассмотрение верхней палаты парламента проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Синдзо Абэ. Внесением этого документа завершился очередной день бурного обсуждения спорного закона, предусматривающего введение ответственности не за осуществление, а за подготовку 277 различных типов преступлений - от поджога и нарушения авторских прав до осуществления теракта и угона пассажирского самолета.

Верхняя палата парламента без сомнений отклонит внесенный проект, поскольку большинство в ней, как и в нижней палате, принадлежит правящей коалиции Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Новая Комэйто". Таким образом оппозиция использует все имеющиеся в ее арсенале рычаги для затягивания процесса принятия закона о наказании за подготовку к преступлению в надежде не допустить этого до 18 июня, когда заканчивается текущая сессия парламента.

Подобную тактику оппозиция уже несколько раз использовала, когда правительство проводило через парламент спорные законы. Однако в этот раз оппозиционные партии выступают особенно активно, выражая недовольство решением правящей коалиции сократить процедуру обсуждения указанного закона и вынести его на голосование на пленарное заседание, миновав при этом прохождение комитета по судебным делам. Практика обхода комитетов в японском парламенте используется крайне редко.

Оппозиционные партии и ряд общественных организаций выступают против закона о наказании за подготовку преступлений, поскольку считают, что чрезмерно размытые формулировки в законопроекте могут создать условия для злоупотреблений со стороны представителей власти. Кроме того, оппозиция отмечала недостаточно тщательное обсуждение деталей будущего закона в парламенте.

Критика в адрес документа звучала и из-за границы. Так, например, специальный докладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи направил письмо японскому премьеру, в котором отмечал, что закон может привести к необоснованным ограничениям прав граждан. В свою очередь бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предупредил, что его принятие может стать началом новой волны массовой слежки в Японии.

Правительство Японии со своей стороны настаивает, что принятие закона важно в нынешних условиях, а особенно в связи с необходимостью существенно усилить меры безопасности в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. По данным опроса общественного мнения, проведенного информационным агентством Kyodo 12 марта, 45% респондентов выступали против него, а 33% поддерживали его принятие.

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Абэ, Синдзо
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