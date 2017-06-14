Тиллерсон: санкции США не должны мешать способности вести конструктивный диалог с РФ

ФК "Локомотив" продлил контракт с защитником Михаликом до конца сезона-2017/18Спорт 14 июня, 17:42
Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедерацийСпорт 14 июня, 17:39
Задымление на энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло из-за брошенного окуркаПроисшествия 14 июня, 17:36
Клуб ФНЛ "Енисей" подписал контракт с вратарем ЧепчуговымСпорт 14 июня, 17:26
Первая профильная смена по информатике открылась в центре "Сириус" в СочиОбщество 14 июня, 17:22
ДВТГ и южнокорейская провинция Кенгидо намерены создать инфраструктуру для доставки рыбыТранспорт 14 июня, 17:22
Россиянки Тимошинина и Белова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с вышки на ЧЕСпорт 14 июня, 17:21
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июляМосква 14 июня, 17:01
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"Общество 14 июня, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация хочет иметь в плане антироссийских санкций гибкость, позволяющую вести конструктивный диалог с Москвой. Это подчеркнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Я бы призывал Конгресс США гарантировать, что любое законодательство обеспечивает президенту (Дональду Трампу) гибкость, позволяющую регулировать санкции, дабы удовлетворять потребности вечно меняющейся дипломатической ситуации. По существу мы бы просили обеспечить гибкость, позволяющую увеличивать температуру, когда нам это необходимо, но также гарантирующую способность поддерживать конструктивный диалог", - сказал шеф американской дипломатии.