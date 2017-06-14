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Тиллерсон: санкции США не должны мешать способности вести конструктивный диалог с РФ

Международная панорама
14 июня, 17:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Госсекретарь заявил, что администрация США хочет иметь гибкость в плане антироссийских санкций

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация хочет иметь в плане антироссийских санкций гибкость, позволяющую вести конструктивный диалог с Москвой. Это подчеркнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я бы призывал Конгресс США гарантировать, что любое законодательство обеспечивает президенту (Дональду Трампу) гибкость, позволяющую регулировать санкции, дабы удовлетворять потребности вечно меняющейся дипломатической ситуации. По существу мы бы просили обеспечить гибкость, позволяющую увеличивать температуру, когда нам это необходимо, но также гарантирующую способность поддерживать конструктивный диалог", - сказал шеф американской дипломатии.

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Тиллерсон, Рекс
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