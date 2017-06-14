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WP: Тиллерсон пытается организовать встречу эмиссаров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ

Международная панорама
14 июня, 17:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

При этом в Госдепе отметили, что шансы на проведение четырехсторонней встречи по Катару в Вашингтоне на текущей неделе невелики, так как стороны еще не готовы к такому данный шагу

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предпринимает попытки организовать на этой неделе переговоры министров иностранных дел Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в Вашингтоне. Об этом сообщила со ссылкой на неназванных представителей американской администрации газета The Washington Post.

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Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила изданию, что на состоявшейся во вторник встрече в Вашингтоне Тиллерсон и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр согласились с необходимостью совместной работы в целях урегулирования напряженности в отношениях Катара с государствами Ближнего Востока и Северной Африки. По словам Науэрт, руководители внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии считают, что самая острая фаза этого кризиса прошла, и надеются на лучшее.

Тем не менее издание со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепартамента США сообщает, что шансы на проведение четырехсторонней встречи по Катару в Вашингтоне на текущей неделе невелики. Представляется, что стороны еще не готовы сделать данный шаг, пояснил дипломат.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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Ситуация вокруг Катара
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Тиллерсон, Рекс
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