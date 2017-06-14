Тиллерсон: США не хотят приковывать себя к минским соглашениям

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.

"Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от "Минска", но достигающей цели, заложенные в "Минске", которым мы привержены, - сказал шеф американской дипломатии. - Поэтому мое предостережение заключается в том, что я бы не хотел, чтобы мы (то есть США) приковывали бы себя к "Минску", если обнаружится, что стороны решат урегулировать проблему посредством иного соглашения".

При этом Тиллерсон подчеркнул, что американская администрация не собирается смягчать односторонние санкции в отношении России до достижения целей, заложенных в минских договоренностях.

"Наше намерение в этом не заключается. И мы этого не сделаем. Я опять говорю о целях "Минска", - сказал глава Госдепа, отвечая на выраженное одним из законодателей опасение по поводу того, что президент Дональд Трамп смягчит антироссийские санкции до преодоления кризиса на Украине.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.