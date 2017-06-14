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Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса

Международная панорама
14 июня, 18:06 дата обновления: 14 июня, 18:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Президент Украины также считает невозможным в данное время прекращение силовой операции в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса. Об этом он сам сообщил, выступая во время поездки в подконтрольную Киеву часть Донецкой области.

"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - сказал Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что "ключевой позицией является реинтеграция этих территорий", а "законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях". По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты.

Порошенко заявил, что будут "продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат". Среди них, в частности, он назвал санкции против РФ.

Президент считает невозможным в данное время прекращение силовой операции в Донбассе. "Если мы отменим АТО (Антитеррористическая операция - прим. ТАСС) и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной", - сказал он.

Возможна ли реинтеграция?

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, начало которым было положено в сентябре 2014 года. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, но и ряд мер по реинтеграции региона в состав страны, включая амнистию, возобновление экономических связей, проведение конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако уже в ноябре 2014 года президент Порошенко подписал указ, ознаменовавший начало тотальной экономической блокады Донбасса. Были прекращены выплаты социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. С января 2015 года киевские власти ввели ограничения на поставки товаров на неподконтрольные территории, а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии соприкосновения в зоне конфликта.

В августе 2015 года Верховная рада Украины все же одобрила поправки в основной закон о децентрализации власти в первом чтении, но принять его окончательно так и не удалось. Официальный Киев сослался на невозможность заручиться поддержкой необходимого конституционного большинства в парламенте. В результате вся политическая часть минских соглашений оказалась заморожена.

Сам Петр Порошенко на одной их своих пресс-конференций летом прошлого года заявил, что у него есть некие особые предложения, которые позволят разблокировать ситуацию. Однако с тех пор позиция Киева на переговорах лишь ужесточалась. В настоящее время Украина вообще отказывается обсуждать какие-либо вопросы, связанные с предоставлением особого статуса Донбассу.

При этом Киев ссылается на неурегулированность вопросов безопасности и требует передачи под свой контроль участка границы с РФ, хотя, согласно минским договоренностям, это должно произойти только после новых выборов на неподконтрольных территориях в рамках общей конституционной реформы на Украине.

Более того, в конце января нынешнего года радикалы блокировали ввоз и вывоз всех грузов из Донбасса, сначала под предлогом борьбы с контрабандой, а потом требуя остановить любые экономические связи с регионом. Это не только поставило перед угрозой закрытия значительную часть предприятий Донбасса, но и привело к дефициту угля по всей Украине. В середине марта к этой блокаде фактически присоединились власти страны, официально объявив о прекращении транспортного сообщения с регионом.

Многие эксперты считают, что объявленная Киевом блокада Донбасса окончательно отрывает этот регион от Украины, делая невозможной его реинтеграцию.

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