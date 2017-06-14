Суд Киева отказался признать незаконным запрет российских соцсетей в стране

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказался удовлетворить иск студента Никиты Евстифеева о признании неправомерным президентский указ, который блокирует работу российских социальных сетей в стране. Об этом сообщила пресс-служба ВАСУ.
"Суд отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева признать неправомерным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сообщили в суде. По информации секретариата ВАСУ, полный текст постановления будет объявлен через пять дней, после чего его можно будет обжаловать.
Решение украинского руководства о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов, а также бухгалтерского программного продукта "1С" вызвало на Украине резкое недовольство. В частности, петиция к Порошенко с просьбой отменить блокировку "ВКонтакте" менее чем за месяц набрала более 25 тыс. голосов. Теперь президент должен отреагировать на инициативу общественности.