Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева отказался признать незаконным запрет российских соцсетей в стране

Международная панорама
14 июня, 18:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Полный текст постановления будет объявлен через пять дней, после чего его можно будет обжаловать

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказался удовлетворить иск студента Никиты Евстифеева о признании неправомерным президентский указ, который блокирует работу российских социальных сетей в стране. Об этом сообщила пресс-служба ВАСУ.

"Суд отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева признать неправомерным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - сообщили в суде. По информации секретариата ВАСУ, полный текст постановления будет объявлен через пять дней, после чего его можно будет обжаловать.

Решение украинского руководства о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов, а также бухгалтерского программного продукта "1С" вызвало на Украине резкое недовольство. В частности, петиция к Порошенко с просьбой отменить блокировку "ВКонтакте" менее чем за месяц набрала более 25 тыс. голосов. Теперь президент должен отреагировать на инициативу общественности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
4
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
7
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама