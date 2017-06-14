Сейм Латвии устно предупредил парламентария за высказывания против русских

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комиссия сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям постановила вынести устное предупреждение депутату Эдвинсу Шноре за высказывания в адрес русскоязычного населения республики. Об этом сообщил в среду интернет-портал DELFI.

Комиссия применила для Шноре самое мягкое дисциплинарное воздействие, отмечает портал.

Ранее Шноре, депутат от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", опубликовал статью в газете Nacionalas zinas, где написал, что русские жители не покидают Латвию добровольно.

"Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Приезжие, как и местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают", - сказано в статье.