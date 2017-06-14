CNN: рекламодатели бойкотируют новое интервью Мегин Келли на NBC

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Рекламодатели расторгают договоры с американским телеканалом NBC с целью отмежеваться от авторской передачи Мегин Келли Sunday Night. Такая реакция последовала на интервью, которое ведущая программы взяла у продюсера, режиссера и публициста Алекса Джонса, который пользуется спорной репутацией в США, так как пропагандирует крайне правые взгляды и сомнительные теории заговоров. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Председатель новостного подразделения NBC Энди Лак признал факт оттока рекламодателей, однако не уточнил, сколько именно частных предприятий отказалось размещать рекламу товаров и услуг во время трансляции Sunday Night. "Мы осознанно публикуем неоднозначные материалы, зная, что это чревато последствиями. Но это нас не останавливает", - отметил Лак во вторник в эфире CNN. Он выразил, однако, уверенность, что к трансляции передачи Келли 18 июня ситуация поправится.

Один из крупнейших в США банков J.P. Morgan Chase изъял свою рекламу из эфира NBC "по крайней мере до момента завершения трансляции" предстоящего выпуска передачи Sunday Night. "Как рекламодателя, меня не может не отвращать решение Келли предоставить свой второй эфир человеку, называющему трагедию в "Сэнди хук" выдумкой", - пояснила директор маркетинга банка Кристин Лемкау, имея в виду школу "Сэнди хук" в Ньютауне (штат Коннектикут), в которой 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза расстрелял 26 человек.

NBC утверждает, что отказались размещать рекламу главным образом частные компании и банки на местах. Телеканал, несмотря на негативный резонанс, отказался снять с эфира интервью с Джонсом. Джонс, в частности, утверждает, что трагедия в "Сэнди хук" была инспирирована с целью настроить общественное мнение и законодателей в пользу ужесточения надзора за оборотом огнестрельного оружия в США.

Келли снискала известность благодаря словесным перепалкам с Дональдом Трампом во время общенациональных дебатов кандидатов в президенты США в прошлом году. Республиканец, победивший в итоге на выборах, критиковал ведущую за то, что она задавала ему крайне неудобные вопросы, но при этом щадила его соперников. В этом году Келли покинула телеканал Fox News и перешла на NBC, как говорят, польстившись на более крупную зарплату и карьерный рост.

Во время ее дебютной передачи на NBC 4 июня было показано интервью с президентом России Владимиром Путиным, снятое во время Петербургского международного экономического форума. Американский режиссер Оливер Стоун, который снял документальный фильм на основе бесед с Путиным, раскритиковал то, как Келли подготовилась к интервью с главой российского государства.