Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции - "Сирийской свободной армии" (ССА) - Абу аль-Атира, которая дислоцирована в пограничном с Иорданией районе Эт-Танф.

В Эт-Танфе находится военная база международной коалиции во главе с США, которая оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60-70 км к северо-востоку.

"(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе", - заявил агентству представитель оппозиции. Он добавил, что спецназ США патрулирует территорию до 100 км от Эт-Танфа. Аль-Атир также сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение.

При этом Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии. "У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой для нас, чтобы тренировать наши союзнические силы для борьбы с ИГ, но это единственная база на юге Сирии или месте, где присутствуют наши коалиционные силы", - приводит агентство слова Диллона.

Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии. "Они (установки - прим. ТАСС) прибыли на базу Эт-Танф, это значительно повышает присутствие американских военных там", - заявил один из источников агентства.