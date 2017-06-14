Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ

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ГААГА, 14 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Международный суд ООН дал Украине время до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по делу о предполагаемых нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе инстанции.
"Президент суда Ронни Абраам установил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как, соответственно, крайний срок подачи меморандума Украиной и контрмеморандума Российской Федерацией", - говорится в документе.
Соответствующее решение принято с учетом мнения сторон. "Решения о последующих действиях будут приняты в установленном порядке в должное время", - подчеркнули в суде.
Украина подала в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации 16 января. В тот же день украинская сторона направила просьбу об указании временных обеспечительных мер.
В своем иске Украина, в частности, утверждает, что с 2014 года РФ якобы усилила свое вмешательство в украинские дела "путем военного вторжения на Украину", "финансирования террористических актов", а также в Крыму "захватила часть украинской суверенной территории военной силой" и на этих территориях "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке".
В связи с этим Украина требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать прекратить все формы поддержки провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в городах Донбасса.
Решение по обеспечительным мерам было вынесено инстанцией 19 апреля. Суд постановил, что Россия в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от действий, которые могут нарушать право "сообщества крымских татар на сохранение своих представительных учреждений, в том числе меджлиса", и "обеспечить доступность образования на украинском языке" в Крыму.
Кроме того, инстанция призвала обе стороны разбирательства "воздержаться от действий, которые могут усугубить или обострить разногласия или осложнить разрешение спора". В то же время в отношении Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.
Комментируя это решение, в МИД РФ отметили важность того, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма.