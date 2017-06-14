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Трое боевиков уничтожены, пятеро захвачены в ходе спецоперации в Иране

Международная панорама
14 июня, 20:43 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

В ходе боестолкновения погиб один иранский военнослужащий

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ТЕГЕРАН, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана уничтожили трех и захватили пятерых боевиков в ходе спецоперации на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Mehr.

По его данным, контртеррористическая операция проводилась в районе Чехбехар приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Изъяты пояса смертников и значительное количество взрывчатых веществ. В ходе боестолкновения погиб один иранский военнослужащий. В состав какой экстремистской организации или группировки входили боевики, не уточняется.

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Два дня назад аналогичная операция проводилась в районе города Рудан южной провинции Хормозган. Ее результатом стало уничтожение четверых боевиков, у которых были обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия, значительное количество боеприпасов, а также флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Установлено, что двое были иностранцами, личности еще двоих устанавливаются", - сообщил тогда агентству ИРНА начальник полиции Хормозгана полковник Азизолла Малеки.

Меры безопасности в Иране значительно усилены после предпринятых террористами 7 июня в Тегеране двух акций, целями которых стал иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ имама Хомейни. Жертвами этих нападений стали 17 человек, 46 получили ранения.

В последние дни поступали сообщения о проведении арестов по подозрению в причастности к терактам в Тегеране. В общей сложности в различных провинциях Исламской Республики были задержаны около 50 человек.

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