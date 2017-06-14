Трое боевиков уничтожены, пятеро захвачены в ходе спецоперации в Иране

Терентьев: участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПКСпорт 14 июня, 20:31
"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена Гран-при "Кинотавра"Культура 14 июня, 20:27
Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФПолитика 14 июня, 20:21
МГУ остался единственным вузом РФ в первой сотне репутационного рейтинга THEОбщество 14 июня, 20:09
Меркушкин: готовность стадиона "Мордовия-Арена" составляет 70%Спорт 14 июня, 20:08
Полиция предупредила население о стрельбе в Сан-ФранцискоПроисшествия 14 июня, 20:00
Дмитрий Булыкин стал советником президента ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 19:58
Задолженность ФК "Динамо" перед Eflen Constructions Ltd. существенно сниженаСпорт 14 июня, 19:58
Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами ЗападаБиографии и справки 14 июня, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана уничтожили трех и захватили пятерых боевиков в ходе спецоперации на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Mehr.
По его данным, контртеррористическая операция проводилась в районе Чехбехар приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Изъяты пояса смертников и значительное количество взрывчатых веществ. В ходе боестолкновения погиб один иранский военнослужащий. В состав какой экстремистской организации или группировки входили боевики, не уточняется.
Два дня назад аналогичная операция проводилась в районе города Рудан южной провинции Хормозган. Ее результатом стало уничтожение четверых боевиков, у которых были обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия, значительное количество боеприпасов, а также флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Установлено, что двое были иностранцами, личности еще двоих устанавливаются", - сообщил тогда агентству ИРНА начальник полиции Хормозгана полковник Азизолла Малеки.
Меры безопасности в Иране значительно усилены после предпринятых террористами 7 июня в Тегеране двух акций, целями которых стал иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ имама Хомейни. Жертвами этих нападений стали 17 человек, 46 получили ранения.
В последние дни поступали сообщения о проведении арестов по подозрению в причастности к терактам в Тегеране. В общей сложности в различных провинциях Исламской Республики были задержаны около 50 человек.