СМИ: лидер британской партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон подал в отставку

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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер британской партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон подал в отставку. Об этом стало известно из распространенного им заявления.
"Быть политическим лидером, тем более прогрессивной либеральной партии в 2017 году, и жить убежденным христианином, неукоснительно следовать учению Библии, ощущается невозможным для меня", - сказал он. "Именно поэтому я решил подать в отставку с поста лидера "Либеральных демократов", - добавил он.
"Либеральные демократы" смогли увеличить свое присутствие в Палате общин до 12 депутатов по итогам досрочных всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня. В предыдущем созыве парламента у них было восемь депутатских кресел.