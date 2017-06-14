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СМИ: лидер британской партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон подал в отставку

Международная панорама
14 июня, 20:45 дата обновления: 14 июня, 21:24 UTC+3

По словам Фаррона, он ощущает невозможным для себя "быть политическим лидером, тем более прогрессивной либеральной партии в 2017 году, и жить убежденным христианином"

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Тим Фаррон

Тим Фаррон

© Gareth Fuller/PA via AP

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер британской партии "Либеральные демократы" Тим Фаррон подал в отставку. Об этом стало известно из распространенного им заявления.

"Быть политическим лидером, тем более прогрессивной либеральной партии в 2017 году, и жить убежденным христианином, неукоснительно следовать учению Библии, ощущается невозможным для меня", - сказал он. "Именно поэтому я решил подать в отставку с поста лидера "Либеральных демократов", - добавил он.

"Либеральные демократы" смогли увеличить свое присутствие в Палате общин до 12 депутатов по итогам досрочных всеобщих парламентских выборов, прошедших 8 июня. В предыдущем созыве парламента у них было восемь депутатских кресел.

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