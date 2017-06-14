Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон считает, что ООН требуются масштабные реформы

Международная панорама
14 июня, 21:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Госсекретарь США также выразил мнение, что "определенная реформа" требуется Всемирной торговой организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает, что ООН необходимы масштабные преобразования. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Да, Объединенным Нациям нужно множество реформ", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он также выразил мнение, что "определенная реформа" требуется Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом Тиллерсон заверил, что новое американское правительство "вне всякого сомнения" поддерживает НАТО. Наконец, шеф американской дипломатии выразил уверенность в том, что американская администрация "совершенно ясно" продемонстрировала, что поддерживает и Европейский союз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама