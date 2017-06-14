Тиллерсон считает, что ООН требуются масштабные реформы

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 14 июня, 21:54
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останкиПроисшествия 14 июня, 21:48
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФМеждународная панорама 14 июня, 21:33
Футболист ЦСКА Дзагоев тренировался в общей группе на сборе команды в АвстрииСпорт 14 июня, 21:31
Булыкин: работа с молодыми игроками станет одной из задач в ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 21:25
В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человекаПроисшествия 14 июня, 21:20
ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25%Экономика и бизнес 14 июня, 21:05
Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м брассомСпорт 14 июня, 21:04
Фастовский: ХК "Сибирь" погасил долги перед командой согласно графикуСпорт 14 июня, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает, что ООН необходимы масштабные преобразования. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Да, Объединенным Нациям нужно множество реформ", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он также выразил мнение, что "определенная реформа" требуется Всемирной торговой организации (ВТО).
При этом Тиллерсон заверил, что новое американское правительство "вне всякого сомнения" поддерживает НАТО. Наконец, шеф американской дипломатии выразил уверенность в том, что американская администрация "совершенно ясно" продемонстрировала, что поддерживает и Европейский союз.