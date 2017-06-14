Тиллерсон считает, что ООН требуются масштабные реформы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США считает, что ООН необходимы масштабные преобразования. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Да, Объединенным Нациям нужно множество реформ", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он также выразил мнение, что "определенная реформа" требуется Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом Тиллерсон заверил, что новое американское правительство "вне всякого сомнения" поддерживает НАТО. Наконец, шеф американской дипломатии выразил уверенность в том, что американская администрация "совершенно ясно" продемонстрировала, что поддерживает и Европейский союз.