МВД Франции: Париж и Лондон усиливают борьбу против идей терроризма в интернете

ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франция и Великобритания выступают за обеспечение службам безопасности доступа к шифрованной переписке в интернете. Об этом говорится в заявлении французского Министерства внутренних дел.

"В условиях, когда технологии шифрования используются уголовными и террористическими группировками, следует обеспечить возможность доступа (компетентным органам) к содержанию такой переписки и к ее метаданным", - отмечается в заявлении МВД.

В нем уточняется, что "в данном случае речь не ведется о каком-то тайном доступе или о введении запрета на шифрование переписки. Речь идет о том, чтобы правительства и интернет-фирмы выработали совместные решения данной проблемы".

Совещание "семерки"

В заявлении МВД сообщается, что Франция и Великобритания "призывают к проведению в самое ближайшее время встречи глав МВД стран "большой семерки" с тем, чтобы обеспечить широкую поддержку плана действий" в данной сфере. План содержит четыре приоритетных направления действий. Это повышение возможности удаления нежелательного содержания из интернета. Также это и оказание поддержки представителям гражданского общества, ведущим контрпропагандистские действия в отношении заявлений радикальных исламистов.

Предусматривается и улучшение доступа к размещенным в интернете данным с целью проведения расследования, а также доступа к данным, представляющим собой "цифровые доказательства вины".

Законы и регламенты

В то же время Франция и Великобритания признают, что "сотрудничества на добровольной основе будет недостаточно для того, чтобы фирмы и компании, действующие в интернете, приняли все надлежащие меры". В этой связи страны "предусматривают возможность ввести ответственность деятелей интернета на основе соответствующей регламентации и новых законов". Обе страны считают также необходимым содействовать тому, чтобы провайдеры и другие компании "создавали форумы, посвященные проблемам ведения онлайн борьбы против экстремизма в интернете". Такие обсуждения "позволят разрабатывать необходимые технические решения и меры по быстрому удалению сообщений, размещаемых террористами".

Франция и Великобритания, как отмечает французское МВД, "приветствовали намерение Конгресса США принять закон, который позволит как удалить те препятствия, которые существуют в законодательстве страны в данной сфере, так и будет содействовать заключению договоренностей в данной сфере на двусторонней основе".