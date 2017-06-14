Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил обновленный состав правительства

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ДУБЛИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар по итогам консультаций, последовавших сразу за его официальным вступлением в должность, объявил в среду о перестановках в правительстве страны. Ключевые посты в кабинете заняли министры, входившие в прежний состав исполнительного органа.
Так, на пост министра иностранных дел и торговли назначен Саймон Коувени - единственный соперник Варадкара на недавних внутрипартийных выборах, возглавлявший до этого министерство жилищного строительства.
Бывший министр государственных расходов и реформ Паскал Донохью получил дополнительный портфель министра финансов.
Министром юстиции и равноправия стал Чарлс Фланаган, возглавлявший внешнеполитическое ведомство в прежнем правительстве.
Еще до своего избрания премьером Варадкар объявил, что на посту главы правительства намерен уделять пристальное внимание вопросам социального обеспечения, способствовать развитию малого бизнеса и активно добиваться выгодного для всех жителей острова соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе Британии из ЕС. Он подчеркнул, что приоритетом для него будет являться сохранение прозрачной границы между Ирландской республикой и Ольстером, входящим в состав Соединенного королевства.
Депутаты Дойла - нижней палаты ирландского парламента - утвердили в среду кандидатуру лидера партии "Фине гэл" (ФГ, "Объединенная Ирландия") Лео Варадкара на пост премьер-министра Ирландии. 38-летний Варадкар, ставший самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики, пришел на смену Энду Кенни, который руководил кабинетом министров последние шесть лет.