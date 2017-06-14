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Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках

Международная панорама
14 июня, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В Госдепе указали, что арестованным предъявлены обвинения

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полиция американской столицы арестовала двух граждан Турции, которые участвовали в беспорядках у резиденции посла Турции в Вашингтоне в середине мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

"Да, мы можем подтвердить их арест. Госдеп хотел бы поблагодарить Минюст и следственные органы за их усердную работу, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в насилии 16 мая".

В пресс-службе также подчеркнули, что действия охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые привели к стычкам во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон "вызывают тревогу". В Госдепе указали, что арестованным предъявлены обвинения. "Мы будем рассматривать применение дополнительных мер в отношении этих лиц в соответствии с законодательством", - отметили в пресс- службе.

Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности.

Беспорядки в Вашингтоне

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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