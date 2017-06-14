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Макрон проведет отдельные встречи с эмиром Катара и наследным принцем Абу-Даби

Международная панорама
14 июня, 23:58 дата обновления: 15 июня, 0:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Отмечается, что переговоры организуются в рамках усилий, которые глава Франции прилагает, чтобы снизить напряженность в регионе Персидского залива

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ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в конце июня в Париже отдельные встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил в среду Agence France-Presse представитель Елисейский дворца в ходе визита Макрона в Марокко.

"Встречи пройдут в последнюю неделю июня", - сказал источник. Он отметил, что переговоры организуются в рамках усилий, которые глава Франции прилагает, чтобы снизить напряженность в регионе Персидского залива.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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