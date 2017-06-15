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Пентагон: катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет ВС США

Международная панорама
15 июня, 0:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Инцидент произошел, когда три корабля американских ВМС сопровождали грузовое судно из Персидского залива через Ормузский пролив

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ракетный катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет Корпуса морской пехоты (КМП) США CH-53, когда три корабля американских ВМС сопровождали грузовое судно из Персидского залива через Ормузский пролив. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель министерства обороны США Уильям Урбан, который назвал поведение Ирана "небезопасным и непрофессиональным".

"13 июня было зафиксировано небезопасное и непрофессиональное взаимодействие корабля иранских ВМС и трех кораблей ВМС и вертолета КМП США, которые проходили через Ормузский пролив в международных водах", - отметил он.

По версии Урбана, "иранский катер осветил прожектором один из американских кораблей, когда сравнялся с ними". "Вскоре после этого он (катер) направил на CH-53 лазерный луч", - сказал представитель минобороны, добавив, что вертолет автоматически использовал "тепловую ловушку". Затем, продолжил Урбан, иранский катер "направил прожектор на второй корабль ВМС США, внимательно рассмотрев весь корпус от носа до кормы, прежде чем отойти".

При этом, по словам представителя Пентагона, дистанция между катером и кораблями составляла 800 ярдов (731,5 м). "Центральное командование ВМС США оценивает эти действия как небезопасные и непрофессиональные", - заключил Урбан.

По его словам, освещение вертолетов лазерами в ночное время опасно, поскольку может помешать пилотам, работающим в очках ночного видения, и дезориентировать их.

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