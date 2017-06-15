Канада выделит ООН $17,5 млн на поддержку мира и стабильности в мире

ОТТАВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит ООН 22,6 млн канадских долларов ($17,5 млн) на программы организации по поддержке мира и стабильности. Об этом в среду сообщила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд, принимавшая участие в организованном МИД Норвегии форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum).

"Это должно продемонстрировать нашу приверженность продолжающимся усилиям (ООН) по предотвращению конфликтов и кризисов во всем мире", - процитировали заявление министра иностранных дел Канады в ее пресс-службе.

В заявлении канадского МИД уточняется, что указанные средства будут направлены на вовлечение женщин "в различные мирные процессы".

Ранее правительство Канады объявило, что намерено активно участвовать в работе всемирной организации, а премьер-министр Джастин Трюдо поставил задачу добиться избрания страны в Совет Безопасности ООН. В рамках достижения указанной цели Оттава также готова разместить миротворческий контингент в одной из стран Африки, но где именно появятся канадские "голубые каски", пока не раскрывается.