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Канада выделит ООН $17,5 млн на поддержку мира и стабильности в мире

Международная панорама
15 июня, 0:32 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В МИД страны уточнили, что указанные средства будут направлены на вовлечение женщин "в различные мирные процессы"

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ОТТАВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит ООН 22,6 млн канадских долларов ($17,5 млн) на программы организации по поддержке мира и стабильности. Об этом в среду сообщила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд, принимавшая участие в организованном МИД Норвегии форуме по разрешению международных конфликтов (Oslo Forum).

"Это должно продемонстрировать нашу приверженность продолжающимся усилиям (ООН) по предотвращению конфликтов и кризисов во всем мире", - процитировали заявление министра иностранных дел Канады в ее пресс-службе.

В заявлении канадского МИД уточняется, что указанные средства будут направлены на вовлечение женщин "в различные мирные процессы".

Ранее правительство Канады объявило, что намерено активно участвовать в работе всемирной организации, а премьер-министр Джастин Трюдо поставил задачу добиться избрания страны в Совет Безопасности ООН. В рамках достижения указанной цели Оттава также готова разместить миротворческий контингент в одной из стран Африки, но где именно появятся канадские "голубые каски", пока не раскрывается.

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